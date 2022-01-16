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56 минут назад

Сборная России победила команду Норвегии на чемпионате Европы по гандболу

Сборная России по гандболу со счетом 23:22 обыграла команду Норвегии в матче второго тура предварительного раунда чемпионата Европы. Встреча прошла в Словакии.

Сборная РФ победила Норвегию на чемпионате Европы по гандболу
Фото: © EPA-EFE/Mohamed Abd El Ghany© EPA-EFE/Mohamed Abd El Ghany

Сборные России и Норвегии выступают в группе F вместе с командами Словакии и Литвы, чья встреча прошла ранее в субботу и завершилась победой словаков (31:26).

В субботу стало известно, что тест игрока сборной России Евгения Дземина на коронавирус перед матчем с испанцами дал положительный результат. Пресс-служба Федерации гандбола России сообщила, что тесты остальных участников делегации - отрицательные. Дземин по регламенту пробудет на карантине минимум пять дней.

В турнирной таблице группы лидирует сборная России, набравшая 4 очка, в активе норвежской и словацкой команд по 2 очка, у литовцев - ни одного. Следующий матч россияне проведут 17 января против словаков, а норвежцы в этот же день встретятся с командой Литвы. Две лучшие команды группы выйдут в следующий раунд.

Чемпионат Европы завершится 30 января.

Гандбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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