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2 часа назад

Рангник хочет замять конфликт с Марсьялем

Рулевой «МЮ» Ральф Рангник хочет наладить отношения с нападающим Антони Марсьялем, с которым у него недавно возникло недопонимание. Немецкий тренер пообщался с игроком и объяснил свою позицию, информирует ESPN.

Рангник хочет замять конфликт с Марсьялем
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

На днях СМИ сообщили, что наставник обвинил француза в нежелании ехать на гостевой матч чемпионата Англии против бирмингемской «Астон Виллы» (2:2). Однако в личной беседе с Марсьялем Рангник заявил, что пресса неправильно истолковала его слова. По словам Ральфа, он говорил не о нежелании, а о том, что Антони не знает, сможет ли выйти на поле.

Специалист дал понять подопечному, что хочет закрыть конфликт и наладить рабочие отношения.

Гандбол,Ральф Рангник,
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