Гандболисты Норвегии отказались лететь одним рейсом со сборной РФ

Сборная Норвегии по гандболу отказалась от перелета одним рейсом со сборной России , информирует Nettavisen. Как отмечается, команда переедет из Кошице в Братиславу, где пройдут матчи основного раунда чемпионата Европы, на автобусе.

Такое решение принято из соображений безопасности в связи с пандемией. В понедельник стало известно, что сборная России также пострадала от вируса — два игрока сдали положительный тест.