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1 час назад

Норвежские гандболисты отказались лететь одним рейсом со сборной России

Сборная Норвегии по гандболу отказалась от перелета одним рейсом со сборной России, информирует Nettavisen. Как отмечается, команда переедет из Кошице в Братиславу, где пройдут матчи основного раунда чемпионата Европы, на автобусе.

Гандболисты Норвегии отказались лететь одним рейсом со сборной РФ
Фото: ReutersReuters

Такое решение принято из соображений безопасности в связи с пандемией. В понедельник стало известно, что сборная России также пострадала от вируса — два игрока сдали положительный тест.

Напомним, что мужская сборная России победила команду Норвегии в групповом турнире.

Гандбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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