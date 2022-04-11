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13 часов назад

Гандболистки ЦСКА впервые в истории завоевали Кубок России

Чемпионат.comиещё 7

Гандболистки ЦСКА стали обладателями Кубка России. Команда из Москвы в финале турнира обыграла «Ростов-Дон» со счётом 25:22. Финал Кубка России проходил в Краснодаре на стадионе «Олимп».

Гандболистки ЦСКА впервые в истории завоевали Кубок России
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

В составе победительниц самой результативной стала Дарья Дмитриева, забросившая шесть мячей. У ГК «Ростов-Дон» семь мячей забросила Юлия Манагарова.

ЦСКА впервые в истории выигрывает Кубок России по гандболу. Ранее команда становилась финалистом Кубка страны. А в сезоне-2020/2021 ЦСКА выиграл чемпионат России и вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. «Ростов-Дон» является 11-кратным обладателем Кубка России. Также «Ростов-Дон» был действующим чемпионом турнира.

Ранее в матче за третье место «Звезда» обыграла «Кубань» со счётом 29:25.

Гандбол,Юлия Манагарова,Дарья Дмитриева,
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