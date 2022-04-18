Гандболистка Сень показала, как выглядит её тело после матчей

После каждой игры, а иногда после тренировок тело гандболисток выглядит примерно так. А если это жёсткая игра, то бывает и похлеще. Как сказала моя подруга: «Ты чего? На гвозди упала?» Муж уже привык, но иногда говорит: «Ты оденься, прикройся, а то мало ли что люди подумают».