Россия и Беларусь создадут совместную гандбольную лигу

Его подписали президент ФГР Сергей Шишкарев и глава БФГ Владимир Коноплев.

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«Мы ищем новые форматы в связи с обстановкой. Это все дополняет глубину отношений с Беларусью. Мы с Владимиром Николаевичем (Коноплевым) общаемся более семи лет. Наши отношения и дружба продолжаются и будут продолжаться.

Соглашение предполагает широкомасштабное сотрудничество. Мы приблизительно на одном уровне в плане мужских сборных. Это будет хороший опыт, да и все мы говорим на русском языке. Девчонки немного послабее наших, но здесь будем их подтягивать. Этот опыт тоже будет полезен. Думаю, что новая лига будет интересна. В Беларуси есть хорошие команды», – сказал Шишкарев.

«В рамках сотрудничества будет организована совместная гандбольная лига с осени этого года. Предварительно оговариваем формат 4 на 4 (команды). Мы сможем использовать те окна, которые были для игр сборных. Предпочтение отдается тем командам, которые займут в своих чемпионатах первые четыре места. Также будут совместные сборы, товарищеские игры», – цитирует Коноплева «Матч ТВ».