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24 минуты назад

Шишкарев допустил, что Россия подаст заявку на проведение женского чемпионата мира

ТАСС

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев допустил подачу Россией совместной заявки на проведение женского чемпионата мира 2029 года. Об этом он в пятницу сообщил журналистам.

Шишкарев допустил возможность проведения женского чемпионата мира в РФ
Фото: EPAEPA

В последний раз женский чемпионат мира в России проводился в 2005 году.

"Дальневосточная лига - длительный процесс, это очень интересная инициатива. Еще одна инициатива связана с совместной заявкой на проведение женского чемпионата мира по гандболу 2029 года. Такого чемпионата мира не было, надеюсь, она будет иметь успех", - сказал Шишкарев.

Гандбол,Сергей Шишкарев,
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