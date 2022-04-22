Шишкарев допустил возможность проведения женского чемпионата мира в РФ

"Дальневосточная лига - длительный процесс, это очень интересная инициатива. Еще одна инициатива связана с совместной заявкой на проведение женского чемпионата мира по гандболу 2029 года. Такого чемпионата мира не было, надеюсь, она будет иметь успех", - сказал Шишкарев.