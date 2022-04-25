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12 часов назад

Волгоградский «Каустик» дома проиграл ставропольскому «Виктору»

Родной городиещё 1

Подопечные Рафаэля Самитова старались, как могли, но в итоге уступили со счетом 26:28. Волгоградский &laquo;Каустик&raquo; продолжает отчаянную борьбу за выживание в российской гандбольной Суперлиге. Сегодня в очередном поединке утешительного турнира &laquo;химики&raquo; принимали на своей площадке обладателя Кубка страны ставропольский &laquo;Виктор&raquo;, который по какому-то недоразумению оказался в числе 4 клубов, ведущих борьбу за сохранение прописки в высшем эшелоне мужского российского гандбола. В начале отчетного поединка гандболисты &laquo;Каустика&raquo; оказывали очень достойное сопротивление гостям, до середины первого тайма наши ребята даже чаще вели в счете. К сожалению, ближе к перерыву ставропольские спортсмены завладели инициативой и повели со счетом 13:11. Во 2-й половине встречи &laquo;химики&raquo; сумели навязать серьезную борьбу ставропольским гандболистам, однако даже сравнять счет так ни разу и не получилось. Более того, иногда преимущество гостей доходило до 5 мячей. Итоговый результат &ndash; 28:26 в пользу &laquo;Виктора&raquo;. Лучшим бомбардиром в составе &laquo;Каустика&raquo; стал Антон Собина, забросивший 8 мячей в ворота &laquo;Виктора&raquo;. 5 точных бросков в активе впервые вернувшегося из расположения сборной России Данилы Иванова. 30 апреля волгоградский &laquo;Каустик&raquo; примет в городе-герое &laquo;Динамо-Сунгуль&raquo; из Челябинской области. Шансов остаться в Суперлиге по спортивному принципу нет практически никаких, но надо продолжать бороться, будем верить в нашу команду. &laquo;Каустик&raquo; (Волгоград) &ndash; &laquo;Виктор&raquo; (Ставрополь) &ndash; 26:28 (11:13). &laquo;Каустик&raquo;: Черномашенцев &ndash; 5/25 (25%), Н. Михайлов &ndash; 3/14 (21%); Собина (8), Иванов (5), Кольцов (3), Н. Ларин (3), Косогов (3), Наконечный (2), Кремнев (1), Гугняев (1),&nbsp; Приказчиков, Палащенко, Левицкий. &laquo;Виктор&raquo;: Лысенко &ndash; 9/34 (26%), Заболотский &ndash; 0/1 (0%); Гребенкин (6), Афлитулин (5), Кобзий (4), Врачевич (3), Пасенов (3),&nbsp; Кочура (2), Татаринцев (1), Ильтинский (1), Харитонов (1), Цокол (1), М. Ларин (1), Гроцкий, Резник. Семиметровые: 4/8 &ndash; 2/4. Штрафное время: 12 &ndash; 8. Судьи: Александр Кирс, Артем Ситников (оба &ndash; Тольятти). 25 апреля. Волгоград. ФОК &laquo;Молодежный&raquo;. 200 зрителей. Андрей Шитов. &copy; Фото: ИД &laquo;Волгоградская правда&raquo; / Сергей Каширский.

Волгоградский «Каустик» дома проиграл ставропольскому «Виктору»
Фото: Родной городРодной город
Гандбол,Артем Ситников,Андрей Шитов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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