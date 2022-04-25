Волгоградский «Каустик» дома проиграл ставропольскому «Виктору»

Подопечные Рафаэля Самитова старались, как могли, но в итоге уступили со счетом 26:28. Волгоградский «Каустик» продолжает отчаянную борьбу за выживание в российской гандбольной Суперлиге. Сегодня в очередном поединке утешительного турнира «химики» принимали на своей площадке обладателя Кубка страны ставропольский «Виктор», который по какому-то недоразумению оказался в числе 4 клубов, ведущих борьбу за сохранение прописки в высшем эшелоне мужского российского гандбола. В начале отчетного поединка гандболисты «Каустика» оказывали очень достойное сопротивление гостям, до середины первого тайма наши ребята даже чаще вели в счете. К сожалению, ближе к перерыву ставропольские спортсмены завладели инициативой и повели со счетом 13:11. Во 2-й половине встречи «химики» сумели навязать серьезную борьбу ставропольским гандболистам, однако даже сравнять счет так ни разу и не получилось. Более того, иногда преимущество гостей доходило до 5 мячей. Итоговый результат – 28:26 в пользу «Виктора». Лучшим бомбардиром в составе «Каустика» стал Антон Собина, забросивший 8 мячей в ворота «Виктора». 5 точных бросков в активе впервые вернувшегося из расположения сборной России Данилы Иванова. 30 апреля волгоградский «Каустик» примет в городе-герое «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области. Шансов остаться в Суперлиге по спортивному принципу нет практически никаких, но надо продолжать бороться, будем верить в нашу команду. «Каустик» (Волгоград) – «Виктор» (Ставрополь) – 26:28 (11:13). «Каустик»: Черномашенцев – 5/25 (25%), Н. Михайлов – 3/14 (21%); Собина (8), Иванов (5), Кольцов (3), Н. Ларин (3), Косогов (3), Наконечный (2), Кремнев (1), Гугняев (1), Приказчиков, Палащенко, Левицкий. «Виктор»: Лысенко – 9/34 (26%), Заболотский – 0/1 (0%); Гребенкин (6), Афлитулин (5), Кобзий (4), Врачевич (3), Пасенов (3), Кочура (2), Татаринцев (1), Ильтинский (1), Харитонов (1), Цокол (1), М. Ларин (1), Гроцкий, Резник. Семиметровые: 4/8 – 2/4. Штрафное время: 12 – 8. Судьи: Александр Кирс, Артем Ситников (оба – Тольятти). 25 апреля. Волгоград. ФОК «Молодежный». 200 зрителей. Андрей Шитов. © Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский.