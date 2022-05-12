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1 час назад

Станислав Черчесов прокомментировал бан России в еврокубках

Чемпионат.comиещё 3

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал решение отстранить российские клубы от еврокубков.

Черчесов прокомментировал бан России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Естественно, решение по еврокубкам воспринимаю негативно. Главное, чтобы годом это и ограничилось. Клубам надо воспользоваться этим пропуском стратегически, наиграть молодых. Каждый сам решит, что ему нужнее», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, УЕФА не разрешил российским клубам выступать в еврокубковых турнирах в сезоне-2022/2023. Ранее стало известно, что УЕФА планирует рассмотреть статус российских клубов и сборной, а также вопрос их участия в соревнованиях под своей эгидой. В заявлении УЕФА сообщается, что в таблице коэффициентов России будет присвоено количество баллов, равное наименьшей сумме, которую российские команды набрали за последние пять лет.

Гандбол,Андрей Панков,Станислав Черчесов,УЕФА,
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