«Ростов-Дон» победил ЦСКА в первом матче финала чемпионата России по гандболу

Команда «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) приняла на домашней площадке ЦСКА из Москвы и одержала победу со счётом 27:22. В первом тайме «Ростов» вышел вперёд, завершив отрезок со счётом 11:7, а во втором удержал преимущество, забив 16 мячей против 15 у соперников. Ответная игра состоится в эту субботу в Москве, 29 мая.