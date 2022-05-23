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56 минут назад

«Ростов-Дон» победил ЦСКА в первом матче финала чемпионата России по гандболу

Чемпионат.comиещё 3

Завершился первый матч финальной серии чемпионата России по гандболу среди женщин.

«Ростов-Дон» победил ЦСКА в первом матче финала чемпионата России по гандболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Команда «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) приняла на домашней площадке ЦСКА из Москвы и одержала победу со счётом 27:22. В первом тайме «Ростов» вышел вперёд, завершив отрезок со счётом 11:7, а во втором удержал преимущество, забив 16 мячей против 15 у соперников. Ответная игра состоится в эту субботу в Москве, 29 мая.

Гандбол. Чемпионат России. Финал. Первый матч

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 27:22 (1-0 в серии)

В первом матче за бронзовые медали чемпионата России подмосковная «Звезда» победила тольяттинскую «Ладу» со счётом 31:30.

Ранее стало известно, что Евгений Трефилов был избран президентом Федерации гандбола Краснодарского края.

Гандбол,Евгений Трефилов,
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