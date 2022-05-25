«СКА-Хабаровск» назвал ужасным толчок болбоя вратарем «Химок» Лантратовым

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» осудила голкипера «Химок» Илью Лантратова, который толкнул и сбил с ног болбоя во время первого стыкового матча за право выступить в РПЛ (0:1). Лантратов напал на болбоя, который, по его мнению, затягивал игру и не отдавал мяч. Голкипер вырвал мяч у парня и толкнул, после чего тот упал за воротами. Публика освистала футболиста, а к месту событий прибыл резервный судья Павел Шадыханов, который пригрозил выгнать болбоев с позиции, если провокации продолжатся.