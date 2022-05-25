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4 часа назад

«СКА-Хабаровск» назвал ужасным толчок болбоя вратарем «Химок» Лантратовым

Inoprosportиещё 3

«СКА-Хабаровск» назвал ужасным толчок болбоя вратарем «Химок» Лантратовым
Фото: InoprosportInoprosport

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» осудила голкипера «Химок» Илью Лантратова, который толкнул и сбил с ног болбоя во время первого стыкового матча за право выступить в РПЛ (0:1). Лантратов напал на болбоя, который, по его мнению, затягивал игру и не отдавал мяч. Голкипер вырвал мяч у парня и толкнул, после чего тот упал за воротами. Публика освистала футболиста, а к месту событий прибыл резервный судья Павел Шадыханов, который пригрозил выгнать болбоев с позиции, если провокации продолжатся.

«Илья Лантратов ударил нашего болбоя. «Армейцы» встали на защиту парня. Ужасный поступок голкипера соперника», — говорится в сообщении клуба.Ответный стыковой матч между «Химками» и «СКА-Хабаровск» пройдет 28 мая в 14:00 по московскому времени.

Гандбол,Павел Шадыханов,Илья Лантратов,
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