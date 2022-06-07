Сборные Австралии и Перу сыграют в межконтинентальном отборе на чемпионат мира по футболу

ТАСС, 7 июня. Сборная Австралии обыграла команду ОАЭ со счетом 2:1 в матче плей-офф азиатского отбора на чемпионат мира по футболу. Встреча прошла во вторник на стадионе "Ахмед бин Али" в Катаре.

В составе победителей забитыми мячами отметились Джексон Ирвин (53-я минута) и Айдин Хрустич (84). У проигравших гол забил Кайо Канедо (57). Сборная Австралии сыграет с командой Перу в матче межконтинентального отбора, встреча пройдет 13 июня. На следующий день сыграют сборные Коста-Рики и Новой Зеландии. Обе игры пройдут в Катаре и определят последних участников мирового первенства.

По итогам третьего этапа азиатского отбора сборная ОАЭ заняла третье место в группе A, набрав 12 очков в 10 встречах, первые два места заняли команды Ирана (25) и Южной Кореи (23) соответственно. Сборная Австралии финишировала третьей в группе В, набрав 15 очков в 10 матчах и пропустив вперед команды Саудовской Аравии (23) и Японии (22).

На данный момент определились 30 сборных, которые примут участие в чемпионате мира в Катаре. Это команды Эквадора, Сенегала, Нидерландов, Катара, США, Англии, Ирана, Уэльса, Мексики, Саудовской Аравии, Аргентины, Польши, Франции, Дании, Туниса, Германии, Японии, Испании, Хорватии, Марокко, Канады, Бельгии, Сербии, Швейцарии, Бразилии, Камеруна, Южной Кореи, Португалии, Ганы и Уругвая.

Победитель матча между сборными Австралии и Перу попадет в группу D, в которой также выступят команды Франции, Дании и Туниса. Сильнейший в матче между сборными Коста-Рики и Новой Зеландии сыграет в группе E вместе с испанцами, немцами и японцами.