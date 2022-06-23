Президент Федерации гандбола поборется за допуск России на международную арену

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Фото: Sports.ru Sports.ru

— Евгений Трефилов в интервью признавался, что не верит в допуск сборной России на ОИ-2024. На какой стадии рассмотрения находится апелляция федерации в связи с отстранением сборной и клубов? Был ли вообще смысл ее подавать?

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— Лучше попытаться сделать, пусть, возможно, и не получится, чем ничего не делать. По второй профессии я юрист и считаю, что если с тобой поступают неправовыми методами, то ты обязан представлять свою юридическую позицию, даже понимая априори, что разрешение этого спора лежит в абсолютно неюридическ

Заявление Трефилова ни на чем не основано. Давайте не будем гадать. Прекрасно понимаю, что сейчас вся история развития мирового спорта завязана исключительно на большой политической заварухе, которая происходит в мире. Как она разрешится, насколько долго продлятся экономические санкции — это все влияет на сроки отсутствия российского спорта на международной арене.

Париж нужно держать в уме, готовиться надо. А как можно говорить иное? Это же спортсмены, это их жизнь. Они пашут, получают травмы. И как можно им сказать: «Не верю, что мы попадем в Париж»?! Мы будем добиваться, чтобы хотя бы в нейтральном статусе туда поехать.

Буквально несколько дней назад нам удалось побывать в Кельне, где проходил Финал четырех мужской Лиги чемпионов. Там мы провели переговоры с руководителями мирового и европейского гандбола по поводу участия российских команд в международных соревнованиях. Беседы с Хассаном Мустафой и Михаэлем Видерером могу назвать содержательными.

В очередной раз мы услышали от них слова поддержки. Доктор Мустафа рассказал о своем выступлении на заседании МОК, где донес позицию российской стороны, которая была готова делегировать на турниры сборные и клубы без флага и гимна. Мы еще раз обратили внимание на то, что без участия российских команд уровень и женских, и мужских соревнований неизбежно падает.

Договорились с Хасаном Мустафой и Михаэлем Видерером о том, что ФГР сделает еще одно обращение по поводу возвращения российских команд в турниры под эгидой ИГФ и ЕГФ. Это особенно важно, когда до Олимпиады в Париже остается всего два года.