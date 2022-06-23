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42 минуты назад

Сергей Шишкарев: «Мы планируем добиваться допуска на международную арену во всех мировых правовых инстанциях. Ради этого ФГР готова идти на компромиссы»

Sports.ru

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Президент Федерации гандбола поборется за допуск России на международную арену
Фото: Sports.ruSports.ru

— Евгений Трефилов в интервью признавался, что не верит в допуск сборной России на ОИ-2024. На какой стадии рассмотрения находится апелляция федерации в связи с отстранением сборной и клубов? Был ли вообще смысл ее подавать?

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— Лучше попытаться сделать, пусть, возможно, и не получится, чем ничего не делать. По второй профессии я юрист и считаю, что если с тобой поступают неправовыми методами, то ты обязан представлять свою юридическую позицию, даже понимая априори, что разрешение этого спора лежит в абсолютно неюридическ

Заявление Трефилова ни на чем не основано. Давайте не будем гадать. Прекрасно понимаю, что сейчас вся история развития мирового спорта завязана исключительно на большой политической заварухе, которая происходит в мире. Как она разрешится, насколько долго продлятся экономические санкции — это все влияет на сроки отсутствия российского спорта на международной арене.

Париж нужно держать в уме, готовиться надо. А как можно говорить иное? Это же спортсмены, это их жизнь. Они пашут, получают травмы. И как можно им сказать: «Не верю, что мы попадем в Париж»?! Мы будем добиваться, чтобы хотя бы в нейтральном статусе туда поехать.

Буквально несколько дней назад нам удалось побывать в Кельне, где проходил Финал четырех мужской Лиги чемпионов. Там мы провели переговоры с руководителями мирового и европейского гандбола по поводу участия российских команд в международных соревнованиях. Беседы с Хассаном Мустафой и Михаэлем Видерером могу назвать содержательными.

В очередной раз мы услышали от них слова поддержки. Доктор Мустафа рассказал о своем выступлении на заседании МОК, где донес позицию российской стороны, которая была готова делегировать на турниры сборные и клубы без флага и гимна. Мы еще раз обратили внимание на то, что без участия российских команд уровень и женских, и мужских соревнований неизбежно падает.

Договорились с Хасаном Мустафой и Михаэлем Видерером о том, что ФГР сделает еще одно обращение по поводу возвращения российских команд в турниры под эгидой ИГФ и ЕГФ. Это особенно важно, когда до Олимпиады в Париже остается всего два года.

Мы планируем добиваться допуска представителей нашей страны на международную арену во всех мировых правовых инстанциях. Ради этого ФГР готова идти на компромиссы и нести дополнительные расходы — к примеру, если потребуется проводить матчи на нейтральных площадках, – сказал Шишкарев.

Гандбол,Хассан Мустафа,Сергей Шишкарев,Евгений Трефилов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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