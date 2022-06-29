Сборная Австрии по гандболу отказалась доигрывать Чемпионат Мира

«По согласованию с Международной гандбольной федерацией мы решили, что наше снятие поможет обеспечить безопасность других команд. Мы взвешивали все возможные варианты, но были вынуждены пойти на такое решение. Было тяжело пойти на этот шаг, но мы уверены, что здоровье игроков, тренеров и персонала должны быть главным приоритетом», — сказал спортивный директор австрийской федерации Патрик Фёльсер.