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1 час назад

ЦСКА объявил об уходе гандболисток Ведехиной и Седойкиной

ТАССиещё 1

Российские гандболистки Полина Ведехина и Анна Седойкина покинули московский ЦСКА в связи с истечением контрактов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба армейцев.

ЦСКА объявил об уходе гандболисток Ведехиной и Седойкиной
Фото: WHCCSKA.RUWHCCSKA.RU

Также из клуба ушли представительница Сербии Драгана Цвийич и россиянки Марина Судакова и Валерия Маслова.

"Мы благодарим всех девушек за их вклад в успехи армейского клуба и время, проведенное в команде. Желаем удачи в дальнейшей карьере, ярких спортивных эмоций, отсутствия травм и успехов в новых клубах", - говорится в заявлении пресс-службы.

Ведехиной 28 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр в Токио. К московскому клубу спортсменка присоединилась летом 2019 года, за это время вместе с командой выиграла чемпионат и Кубок России, а также вышла в "Финал четырех" Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

Седойкиной 37 лет, она является чемпионкой Олимпиады в Рио-де-Жанейро и серебряным призером Игр в Токио. Также на ее счету золотая и бронзовая медали чемпионатов мира. За ЦСКА спортсменка выступала с лета 2020 года, в составе московской команды она стала победительницей чемпионата России и кубка страны, а также вышла в "Финал четырех" Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

ЦСКА в прошлом сезоне впервые в истории стал победителем Кубка России, обыграв в финале "Ростов-Дон" со счетом 25:22. В чемпионате России гандболистки московского клуба завоевали серебряные медали, в финале по сумме двух матчей уступив "Ростов-Дону" (22:27, 29:28).

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