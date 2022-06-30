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30 июня

Чемпионка ОИ по гандболу Вяхирева покинула «Ростов-Дон» после шести лет в клубе

Матч ТВиещё 4

Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева решила покинуть «Ростов-Дон», чтобы попробовать себя в новой команде, сообщается на официальном сайте клуба.

Чемпионка ОИ по гандболу Вяхирева покинула «Ростов-Дон»
Фото: ГК «Ростов-Дон»ГК «Ростов-Дон»

Вяхирева выступала за «Ростов-Дон» с 2016 года. В его составе 27-летняя гандболистка, выступающая на позиции правой полусредней, пять раз выигрывала чемпионат России, а также стала пятикратной обладательницей Кубка и Суперкубка страны.

— От всего сердца хочу выразить огромную благодарность замечательному клубу, в котором провела шесть прекрасных лет своей карьеры: всему персоналу и команде, с которыми мы прошли долгий путь. Были и слезы радости от побед, и горечь поражений.

Конечно же, благодарю тех, без кого все это не имело бы смысла, тех, кто всегда был рядом — наших болельщиков. Именно вы гнали нас вперед, не отворачивались, несмотря ни на что. Спасибо вам! Пришло время двигаться дальше. Не прощаюсь, но говорю вам «до свидания». Вы навсегда в моем сердце! — сказала Вяхирева.

Гандболистка после Олимпийских игр в Токио брала паузу в карьере. В составе сборной России Вяхирева завоевала золото Олимпиады-2016 и серебро Игр в Токио, она была признана самым ценным игроком обоих олимпийских турниров.

Гандбол,Анна Вяхирева,СБОРНАЯ РОССИИ,
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