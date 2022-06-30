Чемпионка ОИ по гандболу Вяхирева покинула «Ростов-Дон»

Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева решила покинуть «Ростов-Дон», чтобы попробовать себя в новой команде, сообщается на официальном сайте клуба.
Вяхирева выступала за «Ростов-Дон» с 2016 года. В его составе 27-летняя гандболистка, выступающая на позиции правой полусредней, пять раз выигрывала чемпионат России, а также стала пятикратной обладательницей Кубка и Суперкубка страны.
— От всего сердца хочу выразить огромную благодарность замечательному клубу, в котором провела шесть прекрасных лет своей карьеры: всему персоналу и команде, с которыми мы прошли долгий путь. Были и слезы радости от побед, и горечь поражений.
Конечно же, благодарю тех, без кого все это не имело бы смысла, тех, кто всегда был рядом — наших болельщиков. Именно вы гнали нас вперед, не отворачивались, несмотря ни на что. Спасибо вам! Пришло время двигаться дальше. Не прощаюсь, но говорю вам «до свидания». Вы навсегда в моем сердце! — сказала Вяхирева.
Гандболистка после Олимпийских игр в Токио брала паузу в карьере. В составе сборной России Вяхирева завоевала золото Олимпиады-2016 и серебро Игр в Токио, она была признана самым ценным игроком обоих олимпийских турниров.