Гандболистка Вяхирева переедет в Норвегию

Клуб «Вайперс» из Норвегии объявил о заключении контракта с олимпийской чемпионкой, российской гандболисткой Анной Вяхиревой. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

27-летняя Анна Вяхирева — олимпийская чемпионка 2016 года (самый ценный игрок турнира), серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года (самый ценный игрок турнира) и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, серебряная медалистка Олимпийских игр в Токио.

Напомним, ранее сегодня, 30 июня, правая полусредняя «Ростов-Дона» и сборной России Анна Вяхирева приняла решение сменить клуб и покинула «Ростов-Дон». Вместе с ростовской командой гандболистка пять раз выигрывала чемпионат России, столько же раз становилась обладательницей Кубка и Суперкубка страны, а также дошла до финала Лиги чемпионов и получила серебряные медали турнира.