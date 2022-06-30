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57 минут назад

Норвежский гандбольный клуб «Вайперс» объявил о подписании контракта с Анной Вяхиревой

Чемпионат.comиещё 2

Клуб «Вайперс» из Норвегии объявил о заключении контракта с олимпийской чемпионкой, российской гандболисткой Анной Вяхиревой. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Гандболистка Вяхирева переедет в Норвегию
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Срок соглашения с 27-летней правой полусредней пока остаётся неизвестным.

27-летняя Анна Вяхирева — олимпийская чемпионка 2016 года (самый ценный игрок турнира), серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года (самый ценный игрок турнира) и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, серебряная медалистка Олимпийских игр в Токио.

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Напомним, ранее сегодня, 30 июня, правая полусредняя «Ростов-Дона» и сборной России Анна Вяхирева приняла решение сменить клуб и покинула «Ростов-Дон». Вместе с ростовской командой гандболистка пять раз выигрывала чемпионат России, столько же раз становилась обладательницей Кубка и Суперкубка страны, а также дошла до финала Лиги чемпионов и получила серебряные медали турнира.

Гандбол,Анна Вяхирева,СБОРНАЯ РОССИИ,
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