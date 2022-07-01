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1 час назад

Трефилов жестко высказался об отъезде в Европу Вяхиревой и Дмитриевой: помирать они все равно приедут в нашу Пырловку

Матч ТВиещё 1

Бывший тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов осудил отъезд лидеров сборной Анны Вяхиревой и Дарьи Дмитриевой в европейские клубы.

Трефилов – уехавшим гандболисткам: «Помирать вы все равно приедете сюда»
Фото: ПГК ЦСКАПГК ЦСКА

В пятницу ЦСКА объявил о том, что Дмитриева проведет ближайший сезон в аренде в словенском клубе «Крим Меркатор», участнике Лиги чемпионов. Вяхирева ранее перешла из «Ростов-Дона» в норвежский «Вайперс Кристиансанд», который выиграл два последних розыгрыша Лиги чемпионов.

— Уже слышал критику на свое мнение, но я свою походку не меняю. У нас тяжелейшее положение сейчас, мы полностью закрытые. И в связи с их уходом уровень нашего гандбола понизится катастрофически, это тяжелейший удар для нашего вида спорта. Как же они это не понимают? Мы уже прожили 90-е годы, и их итоги для нашего спорта всем известны. Я им могу ответить одно: да, «Це — Европа». Видимо, захотелось поиграть в Европе. Да, хорошо, играйте. Но запомните: помирать вы все равно приедете сюда, в эту Пырловку, там вы никому не нужны. Нужно человеком оставаться.

Пусть девчонки как хотят, так и думают, пусть называют дураком. Но не будь таких «дураков-тренеров» как Тарасов или Тихонов, никогда бы не было таких спортсменов как Фетисов, Макаров, никого. Не было бы Карполя, не было бы той великой команды-чемпиона. И вообще ни одного бы не было спортсмена, если бы над ним не было «тренера-дурака», который бы притащил, воспитал, дал. А потом тренер получает по зубам и вот такую «обратку»: плюнула, поднялась и ушла. Мое право говорить правду.

Вот у нас сегодня была первая тренировка, и она началась с такого хорошего пендаля. Они после отпуска пришли на расслабончике, думали, будут втягиваться. А я им ответил: втягивается паровоз в тоннель. Работать надо, — сказал Трефилов корреспонденту «Матч ТВ».

Гандбол,Анна Вяхирева,Дарья Дмитриева,Евгений Трефилов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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