Трефилов – уехавшим гандболисткам: «Помирать вы все равно приедете сюда»

— Уже слышал критику на свое мнение, но я свою походку не меняю. У нас тяжелейшее положение сейчас, мы полностью закрытые. И в связи с их уходом уровень нашего гандбола понизится катастрофически, это тяжелейший удар для нашего вида спорта. Как же они это не понимают? Мы уже прожили 90-е годы, и их итоги для нашего спорта всем известны. Я им могу ответить одно: да, «Це — Европа». Видимо, захотелось поиграть в Европе. Да, хорошо, играйте. Но запомните: помирать вы все равно приедете сюда, в эту Пырловку, там вы никому не нужны. Нужно человеком оставаться.



Пусть девчонки как хотят, так и думают, пусть называют дураком. Но не будь таких «дураков-тренеров» как Тарасов или Тихонов, никогда бы не было таких спортсменов как Фетисов, Макаров, никого. Не было бы Карполя, не было бы той великой команды-чемпиона. И вообще ни одного бы не было спортсмена, если бы над ним не было «тренера-дурака», который бы притащил, воспитал, дал. А потом тренер получает по зубам и вот такую «обратку»: плюнула, поднялась и ушла. Мое право говорить правду.



Вот у нас сегодня была первая тренировка, и она началась с такого хорошего пендаля. Они после отпуска пришли на расслабончике, думали, будут втягиваться. А я им ответил: втягивается паровоз в тоннель. Работать надо, — сказал Трефилов корреспонденту «Матч ТВ».