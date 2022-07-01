Заявки ЦСКА и Федерации гандбола о возвращении на мировую арену остались без внимания

Суд Европейской федерации гандбола (EHF) принял решение отклонить протест Федерации гандбола России (ФГР) и московского ЦСКА на отстранение российских клубов и сборных от участия в турниhttps://admin.news.rambler.ru/experts/рах под эгидой организации. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба EHF.

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Комиссия EHF считает, что на сегодняшний день нет новых фактических оснований, позволяющих отменить оспариваемое решение. Отстранение будет действительно до дальнейшего уведомления.

28 февраля исполнительный комитет EHF принял решение отстранить на неопределенный срок российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации, 23 марта член исполкома и юрист ФГР Максим Гулевич сообщил, что ФГР подала жалобу в суд EHF на это решение. Также было подано ходатайство о временной - до вынесения основного решения - приостановке действия решений исполкома EHF, которое было отклонено в марте, позднее ФГР подала апелляцию на это решение. Также апелляцию на отстранение подал московский ЦСКА, она была отклонена апелляционным судом EHF 7 мая. 17 июня исполком EHF отложил принятие решения по вопросу о допуске российских клубов к участию в турнирах под эгидой организации в следующем сезоне.