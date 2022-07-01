Гандбольный Месси: почему все ополчились на Вяхиреву?

Российская гандболистка Анна Вяхирева перешла из «Ростов-Дона» в норвежский «Вайперс Кристиансанд», подписав контракт на один год. Трансфер лидера ростовской команды неоднозначно приняли на родине спортсменки, но в самом переходе игрока мирового уровня в стан действующего победителя Лиги чемпионов много логики. Мнения экспертов по поводу самой громкой гандбольной сделки года собрал RT.

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Олимпийская чемпионка и шестикратная победительница чемпионата России выступала за ростовский клуб с 2016 года, поэтому в нынешних условиях спортивного отчуждения ее переход смотрелся маловероятным и сильно удивил общественность. Тренер «Вайперс» Оле Густав Йекстад подтвердил, что переговоры шли очень напряженно из-за политических обстоятельств, но подчеркнул высочайший класс Вяхиревой, который перекрыл все прочее.

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«Мы советовались с Норвежской ассоциацией гандбола, нашими спонсорами, политиками и многими другими людьми. И получили от всех положительные отзывы. Таково было и наше мнение, но мы постарались как следует его проверить... Она аккуратная, правильная девушка. У меня нет никаких сомнений по данному поводу, хотя мнений может быть много, мы не доверяли только собственной интуиции», – приводит слова тренера норвежский портал VG.

Кроме того, специалист признался, что «Вайперс» интересовались Вяхиревой еще до начала спецоперации, но к обсуждению условий стороны перешли лишь после победы норвежцев в ЛЧ в июне. Руководство клуба видело в гандбольном Месси, как называют Вяхиреву, качественную замену лидеру команды Норе Мерк. При этом помощь в адаптации на новом месте Анна сможет получить от бывшей одноклубницы по «Ростов-Дону» – голкипера Катрин Лунде.

Новый клуб Вяхиревой – абсолютный гегемон норвежского, а в последние годы и мирового гандбола. «Вайперс», помимо пяти побед подряд в национальном чемпионате и кубке, не было равных в двух последних розыгрышах Лиги чемпионов – турнира, который так и не поддался Вяхиревой с ростовчанками.

После паузы, которую взяла гандболистка по возвращении с Олимпиады в Токио, она признавалась, что вопрос продолжения карьеры для нее является открытым, хоть и не бросала родной клуб в трудные минуты:

«Конечно, хочется играть на топ-уровне, но в этом году у нас осталась возможность показывать его только на домашней арене, что нам и удалось. Ничего страшного».

Позднее стало известно и об интересе к Вяхиревой со стороны румынского «Бухареста». Россиянке готовили не просто контракт, а самую высокую зарплату в мировом гандболе, но она сделала выбор в пользу «Вайперс».

В России поступок Анны Вяхиревой восприняли неоднозначно. Одним из самых ярых противников решения стал ее бывший наставник по сборной Евгений Трефилов. «Плевое» отношение к своей стране в последние годы стало нормой для российских спортсменов, считает тренер. При этом та же Лунде, по его мнению, в подобных реалиях наверняка бы осталась в родной Норвегии:

«Пусть на меня обижаются, но такие поступки я осуждаю, считаю, люди поступили неправильно. Вы можете вспомнить Александра Овечкина и Вячеслава Фетисова, но у меня по этому вопросу есть сформировавшееся мнение, я, как сказал один человек, походку не меняю. У нас же чуть дерево тряхнули, с него посыпались все червивые яблочки – в другие страны поехали великие артисты и другие ребята, которые зарабатывали деньги здесь», – цитирует Трефилова ТАСС.

Он также дал прогноз: уехавшие ради хороших условий россияне вернутся назад, когда им будет плохо.

«К переходу Вяхиревой в «Вайперс» следует относиться как к элементу профессионального спорта. Это ее работа. Человек много лет посвятил гандболу и вправе выбирать, где играть дальше. Анна с 2016-го выступала за «Ростов-Дон», а теперь решила попробовать свои силы в Европе. Думаю, она просто хочет получить новый опыт. Плюс вместе с норвежским коллективом она может одержать победу в ЛЧ. Мы бы, конечно, хотели, чтобы данный трофей завоевала отечественная команда, но в нынешних реалиях это, увы, маловероятно», – прокомментировал трансфер бывший главный тренер мужской сборной России Владимир Максимов в интервью RT.

Экс-наставник сборной пояснил, что потолок Вяхиревой с «Ростов-Доном» – доминирование в России, где достойную борьбу способно навязать лишь ЦСКА. Но потенциал гандболистки он оценил гораздо выше, поэтому переход явно состоялся не из-за денег, считает Максимов. Он напомнил, что отношение к российским гандболистам гораздо более терпимое, нежели к футболистам, и заверил, что в случае если «Вайперс» с Вяхиревой на борту останется непобедимым, никто не вспомнит об ее отъезде из России.

По мнению президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, было бы нечестно лишить Вяхиреву, пребывающую в зрелом возрасте (ей 27 лет), явной возможности показать себя на весь мир. Шишкарев выразил надежду, что именно Анна способна стать своеобразным послом дружбы с Норвегией.