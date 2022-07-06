"Это отвратительно" - Трефилов об уехавших гандболистках

«Это отвратительно. Ну перешла и перешла. Единственное, что теперь уровень гандбола понижается в стране, остальное на их совести. У нее был подписан контракт с ЦСКА, были созданы идеальные условия. Они все плюнули в компот, который поставил Шишкарев.



Почему отношусь отвратительно? На сегодняшний день у нас два спонсора, которые вкладывают большие средства и пытаются поддержать гандбол. Захотят ли они теперь вкладывать еще?



Вяхирева перед переходом в Норвегию себя показала, понять можно, она хочет поиграть в Лиге чемпионов. А Маслова где поиграла? Бегает по командам, ищет теплое место, вдруг повезет. Игрок должен научиться играть, потом переходить куда-то», – приводит слова специалиста Metaratings.ru.