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2 часа назад

Экс-тренер сборной России Трефилов назвал переход гандболистки Масловой в "Мец" "отвратительным"

Газета.Ru

Бывший главный тренер сборной России Евгений Трефилов высказался о переходе гандболистки Валерии Масловой из ЦСКА во французский «Мец».

"Это отвратительно" - Трефилов об уехавших гандболистках
Фото: Газета.руГазета.ру

«Это отвратительно. Ну перешла и перешла. Единственное, что теперь уровень гандбола понижается в стране, остальное на их совести. У нее был подписан контракт с ЦСКА, были созданы идеальные условия. Они все плюнули в компот, который поставил Шишкарев.

Почему отношусь отвратительно? На сегодняшний день у нас два спонсора, которые вкладывают большие средства и пытаются поддержать гандбол. Захотят ли они теперь вкладывать еще?

Вяхирева перед переходом в Норвегию себя показала, понять можно, она хочет поиграть в Лиге чемпионов. А Маслова где поиграла? Бегает по командам, ищет теплое место, вдруг повезет. Игрок должен научиться играть, потом переходить куда-то», – приводит слова специалиста Metaratings.ru.

В минувшем сезоне 21-летняя Маслова, кроме ЦСКА, также выступала за черногорскую «Будучность».

Ранее Евгений Трефилов осудил отъезд лидеров национальной команды Дарьи Дмитриевой и Анны Вяхиревой в Европу.

Вяхирева перебралась из «Ростов-Дона» в норвежский «Вайперс Кристиансанд», выигравший два последних розыгрыша Лиги чемпионов.

Гандболистка ЦСКА Дмитриева проведет ближайший сезон в аренде в словенском клубе «Крим Меркатор», участнике Лиги чемпионов.

Гандбол,Анна Вяхирева,Дарья Дмитриева,Евгений Трефилов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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