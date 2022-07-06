"Это отвратительно" - Трефилов об уехавших гандболистках

Бывший главный тренер сборной России Евгений Трефилов высказался о переходе гандболистки Валерии Масловой из ЦСКА во французский «Мец».
«Это отвратительно. Ну перешла и перешла. Единственное, что теперь уровень гандбола понижается в стране, остальное на их совести. У нее был подписан контракт с ЦСКА, были созданы идеальные условия. Они все плюнули в компот, который поставил Шишкарев.
Почему отношусь отвратительно? На сегодняшний день у нас два спонсора, которые вкладывают большие средства и пытаются поддержать гандбол. Захотят ли они теперь вкладывать еще?
Вяхирева перед переходом в Норвегию себя показала, понять можно, она хочет поиграть в Лиге чемпионов. А Маслова где поиграла? Бегает по командам, ищет теплое место, вдруг повезет. Игрок должен научиться играть, потом переходить куда-то», – приводит слова специалиста Metaratings.ru.
В минувшем сезоне 21-летняя Маслова, кроме ЦСКА, также выступала за черногорскую «Будучность».
Ранее Евгений Трефилов осудил отъезд лидеров национальной команды Дарьи Дмитриевой и Анны Вяхиревой в Европу.
Вяхирева перебралась из «Ростов-Дона» в норвежский «Вайперс Кристиансанд», выигравший два последних розыгрыша Лиги чемпионов.
Гандболистка ЦСКА Дмитриева проведет ближайший сезон в аренде в словенском клубе «Крим Меркатор», участнике Лиги чемпионов.