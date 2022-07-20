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1 час назад

«Надеюсь, уехавшие гандболистки не сделают заявлений, а то я сделаю заявление погромче» — Трефилов о признании Касаткиной

Матч ТВиещё 1

Бывший тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал слова теннисистки Дарьи Касаткиной по поводу сексуальной ориентации и смены спортивного гражданства.

"Родину предавать нельзя" - Трефилов об уехавших спортсменах
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Касаткина ранее в одном из интервью призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации и высказалась в пользу смены спортивного гражданства.

— Там теплее, выгоднее. Все говорят, о коротком веке спортсмена. К сожалению, сейчас он настолько короткий, что нас никуда не выпускают и говорить о том, что вы поедете куда-то и там будет вам счастье, я бы не сказал. Я считаю, что родину предавать нельзя. Сейчас стоит вопрос — сдашь ты свою родину или нет. Спорт и политика идут рядом. Я бы даже сказал, что спорт и есть политика. Сейчас идет давление на нас. Надо определиться, человеку нужно дать выбор. Про ориентацию даже говорить ничего не хочется. Они тащат людей в эту грязную сторону и еще бравируют этим.

Вы же видите как это все поменялось. Они этими заявлениями пытаются показать то, что они не хотят относиться к русским. Ну, уезжай, зачем ты поливаешь? Если бы в моей команде сделали бы такое заявление? Надеюсь, что мои девушки, кто уехал, такие заявления не сделают, а то я сделаю заявление погромче, — сказал Трефилов в эфире программы «Есть тема» на телеканале «Матч ТВ».

Гандбол,Дарья Касаткина,Евгений Трефилов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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