"Родину предавать нельзя" - Трефилов об уехавших спортсменах

— Там теплее, выгоднее. Все говорят, о коротком веке спортсмена. К сожалению, сейчас он настолько короткий, что нас никуда не выпускают и говорить о том, что вы поедете куда-то и там будет вам счастье, я бы не сказал. Я считаю, что родину предавать нельзя. Сейчас стоит вопрос — сдашь ты свою родину или нет. Спорт и политика идут рядом. Я бы даже сказал, что спорт и есть политика. Сейчас идет давление на нас. Надо определиться, человеку нужно дать выбор. Про ориентацию даже говорить ничего не хочется. Они тащат людей в эту грязную сторону и еще бравируют этим.



Вы же видите как это все поменялось. Они этими заявлениями пытаются показать то, что они не хотят относиться к русским. Ну, уезжай, зачем ты поливаешь? Если бы в моей команде сделали бы такое заявление? Надеюсь, что мои девушки, кто уехал, такие заявления не сделают, а то я сделаю заявление погромче, — сказал Трефилов в эфире программы «Есть тема» на телеканале «Матч ТВ».