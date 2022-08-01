Двукратный чемпион России дисквалифицирован за допинг

Гандболист московского ЦСКА Дмитрий Киселев дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Спортсмен дисквалифицирован за нарушение п. 4.1 ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена") и п. 4.2 ("Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода") общероссийских антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 29 июля 2022 года с зачетом отбытого срока временного отстранения.
Киселеву 27 лет, он выступает за ЦСКА с 2021 года. На своем счету имеет по два титула чемпиона страны (2020, 2021) и Кубка России (2020, 2021). В 2019 году становился победителем Лиги чемпионов в составе македонского "Вардара". В составе сборной России Киселев принял участие в трех чемпионатах мира (2017, 2019, 2021).