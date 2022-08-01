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1 час назад

Тренера гандбольной сборной Швеции отстранили после шутки в аэропорту о бомбе

Матч ТВ

Тренер гандбольной сборной Швеции до 18 лет Понтус Уорд Виклунд был отстранен от работы и принес извинения после того, как в шутку заявил, что у него была бомба по пути на молодежный чемпионат мира среди женщин в Северной Македонии.

Тренера сборной Швеции по гандболу отстранили после неудачной шутки
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Угроза Виклунда во время проверки безопасности привела к эвакуации второго терминала аэропорта Копенгагена в столице Дании, а тренер был арестован полицией.

Шведская общественная телекомпания SVT сообщила, что инцидент расследуется датской полицией.

Шведская федерация гандбола немедленно отстранила Виклунда от работы, заменив ее капитаном женской сборной Томасом Акснером.

— Я на короткое время полностью потерял рассудок и пошутил о том, о чем шутить не стоит, особенно в таком месте. Хочу извиниться перед своей национальной командой, федерацией, персоналом аэропорта и другими людьми, которые пострадали от этого. Осознаю всю серьезность и то, насколько идиотскими были мои действия. Также готов принять возможное наказание, извлечь из этого урок, — заявил Виклунд.

Гандбол,
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