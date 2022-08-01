Тренера сборной Швеции по гандболу отстранили после неудачной шутки

— Я на короткое время полностью потерял рассудок и пошутил о том, о чем шутить не стоит, особенно в таком месте. Хочу извиниться перед своей национальной командой, федерацией, персоналом аэропорта и другими людьми, которые пострадали от этого. Осознаю всю серьезность и то, насколько идиотскими были мои действия. Также готов принять возможное наказание, извлечь из этого урок, — заявил Виклунд.