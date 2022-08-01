Российского спортсмена дисквалифицировали за кокаин

Российского игрока гандбольного клуба ЦСКА и сборной России Дмитрия Киселева дисквалифицировали на три месяца за нарушение антидопинговых правил, информация об этом опубликована на сайте клуба. По информации агентства «Р-Спорт», в допинг-пробе Киселева обнаружен кокаин. Дисквалификация действует с 8 июня по 7 сентября.

К игроку нашего клуба Дмитрию Киселеву применено наказание в виде дисквалификации на три месяца. Причина — наличие положительной пробы, выявленной в результате прохождения допинг-контроля после ответного полуфинального матча OLIMPBET Cуперлиги с «Пермскими медведями», который состоялся в Москве 14 мая, — указано в заявлении на сайте.

18 февраля у американской баскетболистки Бриттни Грайнер в зоне контроля в аэропорту Шереметьево были обнаружены вейпы с неизвестной жидкостью. Результаты экспертизы показали, что это гашишное масло. 5 марта баскетболистку арестовали и предъявили обвинения в контрабанде наркотических средств. Сама она признала вину в контрабанде наркотиков, уточнив, что у нее не было умысла совершать преступление.