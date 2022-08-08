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1 час назад

Главу Федерации гандбола Норвегии наказали за призывы исключить Россию из IHF

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Комиссия по этике Международной федерации гандбола (IHF) вынесла предупреждение президенту Федерации гандбола Норвегии (NHF) Каре Гейрому Лио за призывы исключить Россию из списка членов организации. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Главу Федерации гандбола Норвегии наказали за призывы исключить РФ из IHF
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее ФГР обратилась с просьбой рассмотреть нарушения кодекса этики IHF со стороны Лио, который неоднократно требовал исключения России из IHF и Европейской федерации гандбола, настаивал на расторжении всех контрактов с российскими и белорусскими спонсорами.

Комиссия установила, что поведение Лио не соответствует кодексу этики IHF. В частности этот документ гласит: «Физические лица не должны совершать действий, которые могут отрицательно сказаться на репутации IHF или гандбола в целом».

— Кодекс этики должен гарантировать, что все члены IHF соблюдают и поддерживают этическое поведение в нашем виде спорта. Однако президент Федерации гандбола Норвегии нарушил это правило, — цитирует ФГР письмо IHF.

Гандбол,
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