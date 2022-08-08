Главу Федерации гандбола Норвегии наказали за призывы исключить РФ из IHF

Комиссия по этике Международной федерации гандбола (IHF) вынесла предупреждение президенту Федерации гандбола Норвегии (NHF) Каре Гейрому Лио за призывы исключить Россию из списка членов организации. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее ФГР обратилась с просьбой рассмотреть нарушения кодекса этики IHF со стороны Лио, который неоднократно требовал исключения России из IHF и Европейской федерации гандбола, настаивал на расторжении всех контрактов с российскими и белорусскими спонсорами.

Комиссия установила, что поведение Лио не соответствует кодексу этики IHF. В частности этот документ гласит: «Физические лица не должны совершать действий, которые могут отрицательно сказаться на репутации IHF или гандбола в целом».