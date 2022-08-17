Россия планирует провести полноценный международный турнир по гандболу

В России возобновляются матчи международного турнира по гандболу SEHA–Gazprom League, спонсируемого "Газпромом". В четвертьфиналах сезона 2021/22 года встретились команды из Беларуси, Венгрии, Словакии, а также экс-Югославии. Две представляют Македонию и Хорватию, одна Сербию. "Реальное время" рассказывает о турнире, который может стать единственным в стартующем сезоне, где команды Беларуси и России сыграют с Европой.

Фото: Реальное время Реальное время

Отвалился только запорожский "Мотор"

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Нынешний сезон был прерван из-за начавшейся Специальной военной операции, после чего европейская федерация начала требовать избавления от генерального спонсора, "Газпрома", и белорусской команды из Бреста. В итоге они оба остались, а "потерялся" только один участник — запорожский "Мотор". Команда уже заявила о своем желании играть в дальнейшем во второй немецкой Бундеслиге, туда же перешел белорусский легионер "Чеховских медведей" Андрей Климовец. На оставшиеся же в чемпионате команды, наверняка, рассчитывают в руководстве SEHA–Gazprom League, при формировании потенциального дивизиона "Запад". Тем временем, сформирован "Дивизион Восток", где значатся по четыре команды Беларуси и России. Это "Мешков Брест" — практически неизменный участник SEHA–Gazprom League, а также минский СКА, "Гомель", "Машека" из Могилева, плюс российские ЦСКА, питерская "Нева" и сразу две команды "медведей" — чеховские и пермские.

Удивительно, но при том, что главным "сеховиком" является компания "Газпром", российские команды очень редко выступали в этой лиге, разве что московский "Спартак" сыграл там на момент своего создания. Теперь он возвращается в число участников Лиги, будучи переименован в 2020 году в ЦСКА (в российском гандболе и не такое случается).

Надежда на Сербию

Большинство "сеховиков" представляют и представляли Сербию: Это и нынешние участники "Войводина" и "Партизан", плюс "Динамо" и "Спартак", а также "Железничар", "Металлопластика", "Раднички" и "Црвена Звезда". Иными словами, в случае, если не получится с другими странами экс-Югославии, то можно будет формировать "Дивизион Запад" (логично же называть его так, если Восток уже есть) из команд дружественного нам государства. Которое, кстати, уже принимало участие в "Играх дружбы" в Казани. Венгерский "Веспрем" тоже постоянный участник SEHA–Gazprom League, и контакты на правительственном уровне говорят, что на Венгрию можно рассчитывать.

Что касается остальных стран, увы, Северная Македония (нынешние участники "Вардар" и "Еурофарм", в прошлом была еще одна команда) и Хорватия (нынешние участники "Загреб" и "Нексе") могут столкнуться с проблемами на государственном уровне, поскольку из всей экс-Югославии только Сербия высказывает поддержку России, да еще Босния и Герцеговина придерживаются политики нейтралитета. Боснийцы, кстати, тоже ранее выступали в SEHA–Gazprom League ("Борац", "Босна", "Извидач", "Слога"). Были еще Румыния, Словения и Словакия, но в нынешней ситуации рассчитывать на них сложно. С другой стороны, северомакедонский "Еурофарм" уже готов 25 августа сыграть на домашней площадке с "Мешков Брест", и присутствие в турнире команды из Беларуси пока не останавливает Македонию, Словакию и Хорватию. Да, и ЕГФ, Европейская федерация гандбола дала разрешение на дальнейшее продолжение борьбы.

Помимо них, есть любопытный вариант с Китаем. Поднебесная активно строит отношения с Европой, пытаясь поднять уровень игровых командных видов, откровенно слабого звена в спортивной иерархии Китая. Страна уже дебютировала в Лиге в 2019-м с командой Пекинского университета спорта, который отыграл сезон, а в следующем году был коронавирус. Сейчас Китай уже запланировал выступление женской команды "Феникс" в чемпионате России, а мужского клуба с лирическим названием "Аист Пекина" — в мужском чемпионате Беларуси. Возможно, "Аист Пекина" это те, кто ранее и выступал за столичный университет спорта.

В чем прелесть турнира? За все заплачено

Как бы то ни было, есть хотя бы вариативность при подборе команд для турнира, который представляется для участников синекурой. Начать с того, что все вопросы по логистике и питанию берет на себя Лига, что немаловажно для этих команд, которые нельзя назвать обеспеченными, как, собственно, и сам вид спорта. Разве что "Веспрем", "Вардар", "Загреб" и "Мешков Брест" отвечают уровню Лиги чемпионов. Венгерский клуб и вовсе занял 4-е место по итогам прошлого сезона. Но постковидная ситуация усложняет международное сообщение. Еще не забыт сезон 2020 года, когда в еврокубках было множество неявок или снятия команды по ходу турнира. А разделение участников на две подгруппы Россия — Беларусь, Балканы — Восточная Европа по любому выглядит комфортней. И в этом плане турнир с заранее определенными местами матчей удобнее, чем причуды жребия, которые свойственны другим еврокубковым турнирам.

Возобновление турнира SEHA–Gazprom League СЕХА-Газпром — это первый настоящий факт прорыва международной блокады. Такой же, как в 1922 году, когда Владимир Ленин и Ататюрк наладили связи на политическом уровне, а в 1924 году сборная СССР провела первый международный матч как раз-таки с Турцией. В отличие от прошедших в Казани "Игр дружбы", где собрались сборные со слабым бэкграундом или же молодежными составами, уже первый матч возобновившейся SEHA–Gazprom League привлек команды Венгрии и Словакии с сильнейшими составами, с имеющимися легионерами из самых недружественных России на данное время стран. Пресс-служба Лиги на вопросы корреспондента "Реального времени": "Планируется ли участие иностранных клубов, как было ранее? Можно ли будет по итогам назвать этот международный турнир полноценным?", ответила: "Да" и "Конечно, да!".

В гандболе пошли на сотрудничество с Китаем

Стоит отметить, что российской компании в нынешнем году продемонстрировали образцово-показательный урок того, как не стоит рассчитывать на порядочность самых давних и самых, казалось бы, испытанных партнеров. К примеру, ФК "Шальке 04" в одностороннем порядке разорвал спонсорское соглашение, которое действовало порядка 15 лет. Сайт клуба лишился русского языка, как одного из профильных, а немногочисленные футболки с логотипом "Газпрома" остались только у болельщиков.