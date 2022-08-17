Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

В Новороссийске создадут гандбольный клуб "Черноморочка"

ТАССиещё 1

Женский гандбольный клуб "Черноморочка" будет создан в Новороссийске. О задачах клуба в среду журналистам рассказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

В Новороссийске создадут собственный гандбольный клуб
Фото: ТАССТАСС

"Черноморочка" в предстоящем сезоне начнет выступление в высшей лиге, перед командой стоит задача за один год подняться в элитный дивизион - суперлигу. Презентация "Черноморочки" пройдет в середине сентября в Новороссийске.

"В основном команда будет состоять из молодых гандболисток, главным тренером назначен Сергей Матяж", - ска

"Это начало большой истории в Новороссийске - на моей родине. Это большой город, в котором проживает около полумиллиона человек, город - индустриальный центр юга страны, там развивается курортная инфраструктура, он нуждается в зрелище", - добавил он.

Домашней ареной "Черноморочки" будет универсальный спорткомплекс "Дело спорт" в Абрау-Дюрсо под Новороссийском.

Гандбол,Сергей Шишкарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители