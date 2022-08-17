В Новороссийске создадут собственный гандбольный клуб

Женский гандбольный клуб "Черноморочка" будет создан в Новороссийске. О задачах клуба в среду журналистам рассказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

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"Черноморочка" в предстоящем сезоне начнет выступление в высшей лиге, перед командой стоит задача за один год подняться в элитный дивизион - суперлигу. Презентация "Черноморочки" пройдет в середине сентября в Новороссийске.

"В основном команда будет состоять из молодых гандболисток, главным тренером назначен Сергей Матяж", - ска

"Это начало большой истории в Новороссийске - на моей родине. Это большой город, в котором проживает около полумиллиона человек, город - индустриальный центр юга страны, там развивается курортная инфраструктура, он нуждается в зрелище", - добавил он.