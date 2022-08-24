Минюст внес "Граждан СССР" в список экстремистских организаций

Минюст РФ дополнил список организаций, в отношении которых суд принял вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности включив в перечень движение "Граждане СССР", список опубликован на сайте министерства. В документе уточняется, что запрещены и другие наименования организации - "Держава Союз Советских Светлых Родов", "Совет Советских Социалистических Районов", "Совет Союза Советских Социалистических Районов", "Верховный Совет Союза Советских Социалистических Районов", "Верховный Совет Воинов Державы Союза Советских Светлых Родов", "Сверхдержава Союз Советских Светлых Родов", "Верховный Совет Воинов Сверхдержава Союз Советских Светлых Родов", "ВСВ держава СССР", "Союз Советских Социалистических Республик". Минюст включил организацию согласно решению Самарского областного суда от 16 июня 2022. Ранее Минюст внес в список запрещенных в России организаций "Фонд борьбы с коррупцией", "Штабы Навального" и "Фонд защиты прав граждан".