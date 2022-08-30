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2 часа назад

Депутат Терюшков ответил Карпину на критику его слов о трансфере Захаряна в "Челси"

Газета.Ruиещё 3

Депутат Госдумы Роман Терюшков ответил главному тренеру сборной России Валерию Карпину на критику его слов о трансфере российского полузащитника Арсена Захаряна в лондонский "Челси". 29 августа в эфире шоу "Есть тема" Терюшков назвал предательством возможный переезд 19-летнего футболиста в Английскую премьер-лигу. "Воспитание, прочитанные книги, полученное образование, а главное, любовь к Родине, сделали из Карпина, как он сам считает, адекватного человека. За будущее России становится страшно, если у главного тренера национальной сборной такая своеобразная позиция", - написал Терюшков в своем Telegram-канале. Напомним, что "Челси" готов активировать опцию выкупа 19-летнего полузащитника сборной России и "Динамо". Его могут приобрести за €15 млн. Именно такая сумма стоит в графе "отступные" для европейских клубов в контракте игрока. Действующее соглашение игрока со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел шесть матчей за бело-голубых, в которых отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Ранее английский комментатор Джон Брэдли поделился мнением о возможном трансфере хавбека московского "Динамо" Арсена Захаряна в лондонский "Челси".

Депутат Терюшков ответил Карпину на критику его слов о трансфере Захаряна в "Челси"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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