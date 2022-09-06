Тренер сборной Норвегии высказался о невызове Норманна из-за его возвращения в Россию

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал решение отказаться от вызова полузащитника Матиаса Норманна в состав национальной команды после решения игрока вернуться в Россию, передает VG. Сообщается, что Норманн на правах аренды перейдет из "Ростова" в московское "Динамо". До этого прошлый сезон футболист играл в аренде в "Норвич Сити". "Это был не очень сложный выбор. Я позвонил ему, когда услышал об этом в субботу, и сообщил ему, что, скорее всего, будут последствия, если он подпишет контракт. Он сделал это сегодня, а затем мы с Лизой Клавенесс договорились сначала проинформировать его, прежде чем разослать пресс-релиз", - заявил специалист. 26-летний Норманн стал игроком "Ростова" в январе 2019 года. За это время норвежец провел за донской клуб более 50 матчей. В 2020 году он переподписал контракт с клубом. Теперь срок соглашения продлен до 2024 года. В 2021 году он уехал в аренду в "Норвич Сити", в прошлом сезоне полузащитник провел за команду 23 матча и забил один мяч. Также у англичан было право выкупа игрока из "Ростова", но они им не воспользовались. Ранее сообщалось, что президент Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенесс заявила, что вместе с главным тренером сборной Столе Сольбаккеном было принято решение не вызывать больше полузащитника Матиаса Норманна в национальную сборную страны из-за его решения вновь играть в России.