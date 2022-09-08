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13 часов назад

Орбан: попытки ослабить РФ не увенчались успехом, несмотря на введенные 11 тыс. санкций

ТАСС

Попытки Запада ослабить Россию не увенчались успехом, несмотря на введенные 11 тыс. санкций. Об этом в четверг заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Текст его выступления опубликовало Венгерское телеграфное агентство.

"В настоящее время против России действует 11 тыс. санкций, но война продолжается, и попытки ослабить русских не увенчались успехом", - сказал он, отметив, что "высокий уровень инфляции, дефицит энергии, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени".

Орбан подчеркнул, что у Венгрии зимой "будет достаточно газа", в связи с чем нет необходимости останавливать производство на венгерских заводах. "Энергии хватит на всех, и каждый, кто хочет инвестировать и производить, может прийти и инвестировать сюда", - добавил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят как персональные, так и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ.

Гандбол,Виктор Орбан,Владимир Путин,ЕС,
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