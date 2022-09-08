Орбан: попытки ослабить РФ не увенчались успехом, несмотря на введенные 11 тыс. санкций

Попытки Запада ослабить Россию не увенчались успехом, несмотря на введенные 11 тыс. санкций. Об этом в четверг заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Текст его выступления опубликовало Венгерское телеграфное агентство.

"В настоящее время против России действует 11 тыс. санкций, но война продолжается, и попытки ослабить русских не увенчались успехом", - сказал он, отметив, что "высокий уровень инфляции, дефицит энергии, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени".

Орбан подчеркнул, что у Венгрии зимой "будет достаточно газа", в связи с чем нет необходимости останавливать производство на венгерских заводах. "Энергии хватит на всех, и каждый, кто хочет инвестировать и производить, может прийти и инвестировать сюда", - добавил он.