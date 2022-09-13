Босниец Пьянич объяснил причины отказа от товарищеского матча со сборной России

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич объяснил свой отказ от участия в товарищеском матче с национальной командой России. "Мне позвонил спортивный директор сборной и рассказал о возможности провести матч с командой России, но я ответил, что на данный момент не вижу в этом никакого смысла. УЕФА и ФИФА отстранили россиян, весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны стать первыми, кто сделает что-то подобное? Из-за этого пострадает наша репутация. Я ничего не имею против любого российского футболиста, но если все выбрали одну сторону, нужно продолжать следовать этой линии", - сказал Пьянич в интервью изданию DAZN. 9 сентября стало известно, что сборные России и Боснии и Герцеговины сыграют товарищеский матч 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако несколько лидеров боснийской команды, в том числе Пьянич, а также политики и спортивные функционеры позднее объявили о необходимости отменить игру с россиянами. Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Ранее двукратный чемпион СССР по футболу Анзор Кавазашвили заявил, что Российскому футбольному союзу (РФС) нужно было просчитать все варианты и внести в соглашение о проведении товарищеского матча со сборной Боснии и Герцеговины пункт о выплате компенсации в случае отказа соперников от проведения игры.