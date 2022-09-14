Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
2 часа назад

Сергей Шишкарев предложил создать в Казани мужской гандбольный клуб

Sports.ruиещё 1

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев предложил создать в Казани мужской гандбольный профессиональный клуб.

Президент ФГР предложил создать в Казани профессиональный гандбольный клуб
Фото: Sports.ruSports.ru

«Мы все прекрасно знаем, что Республика Татарстан – спортивный регион, где достаточно много профессиональных клубов высокого уровня.

Это относится к футболу, хоккею, баскетболу и волейболу, и здорово, если в Казани была бы сильная гандбольная мужская команда.

Гандбольные традиции в республике очень крепки, и как для руководителя федерации, для меня очень важно, чтобы в Татарстане был сильный клуб.

Надеюсь, что уже через год казанская команда сможет стать участником российской Суперлиги», – цитирует Шишкарева пресс-служба ФГР.

Гандбол,Сергей Шишкарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители