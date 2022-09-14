Циннбауэр: «Спартак» выглядит лучше «Краснодара». «Локомотив» ждёт тяжёлая игра

«Сколько времени мне дано на исправление ситуации в чемпионате? Думаю, этот вопрос вам надо задать руководству «Локомотива». Руководство клуба близко находится в команде, у них глаза везде. Они знают, что и как происходит в команде. Каждая победа приносит огромную пользу команде, даёт уверенность в своих силах. Конечно, если вернуться к чемпионату, то у нас последняя игра сложилась не совсем удачно. Я всегда рад таким дерби, как со «Спартаком». У ребят будет время, чтобы сделать шаг вперёд в развитии перед игрой «Спартака». Я смотрел матчи «Спартака» и скажу, что они выглядят лучше, чем «Краснодар». Ждёт тяжёлая игра, но если мы хотим набрать очки, то нам нужно очень ответственно и умно подойти к этой игре», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.