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23 часа назад

Циннбауэр: «Спартак» выглядит лучше «Краснодара». «Локомотив» ждёт тяжёлая игра

Чемпионат.comиещё 3

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился ожиданиями от матча со «Спартаком», который состоится 18 сентября и начнётся в 19:00 мск.

Циннбауэр: «Спартак» выглядит лучше «Краснодара». «Локомотив» ждёт тяжёлая игра
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Сколько времени мне дано на исправление ситуации в чемпионате? Думаю, этот вопрос вам надо задать руководству «Локомотива». Руководство клуба близко находится в команде, у них глаза везде. Они знают, что и как происходит в команде. Каждая победа приносит огромную пользу команде, даёт уверенность в своих силах. Конечно, если вернуться к чемпионату, то у нас последняя игра сложилась не совсем удачно. Я всегда рад таким дерби, как со «Спартаком». У ребят будет время, чтобы сделать шаг вперёд в развитии перед игрой «Спартака». Я смотрел матчи «Спартака» и скажу, что они выглядят лучше, чем «Краснодар». Ждёт тяжёлая игра, но если мы хотим набрать очки, то нам нужно очень ответственно и умно подойти к этой игре», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Гандбол,Андрей Ирха,Спартак,
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