Макаренко ожидает, что в России чемпионат мира по футболу посмотрят более 40 млн человек

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Чемпионат мира по футболу 2022 года посмотрят в России от 40 до 50 млн человек. Об этом в интервью ТАСС во вторник рассказал генеральный директор компании Telesport Петр Макаренко.

"Это самая большая аудитория. Кумулятивный просмотр обычно бывает на уровне 200 млн человек. В людях если считать, то это от 40 до 50 млн человек", - сказал Макаренко.

"Если взять цифры с чемпионата мира по футболу - 2018, то средняя аудитория одного матча на Первом канале и "России-1" составляет 10-12 млн человек, а на "Матч ТВ" - 1,5 млн. Ни одна программа ни на одном канале не даст и половины такой аудитории. И это надо использовать, донося информацию, тезисы. Именно поэтому у нас два канала - Первый и "Россия", - они общественно-политические, они несут информацию в народ. А "Матч" дает сугубо спортивную специфику, получается очень хорошее, правильное сочетание", - заключил собеседник ТАСС.