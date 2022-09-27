Сразу пять команд лидируют после трёх туров женского ЧР по гандболу

Завершился третий тур женского чемпионата России по гандболу. В таблице сразу пять лидеров, в активе которых шесть очков, а именно ЦСКА (Москва), «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону), «Звезда» (Московская область), «Ставрополье» (Ставрополь) и «Астраханочка» (Астрахань).

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Далее по четыре очка у «Лады» (Тольятти), «Луча» (Москва), ЦСКА (Москва). Три балла в таблице у команд «Динамо-Синара» (Волгоград) и «Феникс» (Китай). По два очка набрали «Кубань» (Краснодар) и «Университет» (Ижевск). Команды, которые не заработали ни одного очка: «АГУ-Адыиф» (Майкоп), «Балтийская заря» (Санкт-Петербург).