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1 час назад

Сразу пять команд лидируют после трёх туров женского ЧР по гандболу

Чемпионат.comиещё 1

Завершился третий тур женского чемпионата России по гандболу. В таблице сразу пять лидеров, в активе которых шесть очков, а именно ЦСКА (Москва), «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону), «Звезда» (Московская область), «Ставрополье» (Ставрополь) и «Астраханочка» (Астрахань).

Сразу пять команд лидируют после трёх туров женского ЧР по гандболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Далее по четыре очка у «Лады» (Тольятти), «Луча» (Москва), ЦСКА (Москва). Три балла в таблице у команд «Динамо-Синара» (Волгоград) и «Феникс» (Китай). По два очка набрали «Кубань» (Краснодар) и «Университет» (Ижевск). Команды, которые не заработали ни одного очка: «АГУ-Адыиф» (Майкоп), «Балтийская заря» (Санкт-Петербург).

В финальный этап чемпионата России проходят команды с первого по восьмое место. Действующим чемпионом России по гандболу среди женщин является команда «Ростов-Дон».

Гандбол,
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