Чемпиону России по гандболу дали тюремный срок в Беларуси

Чемпиона России по гандболу Александра Синицына, выступающего за клуб «Донские казаки-ЮФУ», приговорили к трём месяцам ареста за драку возле ресторана «Жемчуг» в Бресте (Беларусь). Об этом сообщает издание «Виртуальный Брест», ссылаясь на решение суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.