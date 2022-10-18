Женская сборная России по гандболу проведет два матча с Белоруссией

Команды дважды встретятся в Минске.
Женская сборная России по гандболу сыграет два товарищеских матча против команды Белоруссии.
Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России, матчи пройдут 31 октября и 1 ноября в Минске. До этого российская команда на протяжении недели будет тренироваться в подмосковном Новогорске.
Напомним, что обе сборные отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.
Сборная России является серебряным призером Олимпийских игр в Токио. Пятью годами ранее в Рио команда завоевала золотые награды.