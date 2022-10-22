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40 минут назад

Каррера заявил, что ему стыдно за решение сборной Нидерландов не включать Промеса в заявку на ЧМ

Газета.Ruиещё 9

Экс-наставник столичного "Спартака" Массимо Каррера высказался о невключении атакующего хавбека красно-белых Квинси Промеса в расширенный состав сборной Нидерландов на чемпионат мира 2022 года. "Если учитывать голы и передачи Промеса с начала сезона, то стыдно за решение сборной Нидерландов не включать его в заявку на ЧМ-2022", — приводит слова итальянского специалиста "Чемпионат.com". Стоит отметить, что в расширенный список попал бывший игрок "Спартака" Гус Тиль, ныне выступающий за ПСВ. 30-летний Промес в текущем сезоне провел за московский клуб 18 матчей во всех турнирах, при этом забил 14 мячей и сделал семь результативных передач. На групповом этапе подопечные Луи ван Гала сыграют со сборными Эквадора, Катара и Сенегала. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Ранее бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов высказался об игре нападающих Александра Соболева и Федора Чалова в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ).

Каррера заявил, что ему стыдно за решение сборной Нидерландов не включать Промеса в заявку на ЧМ
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Гандбол,Федор Чалов,Александр Соболев,Валерий Кечинов,Квинси Промес,Спартак,
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