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1 час назад

Гандболистка-чемпионка рассказала о недостающей в Европе российской услуге

Lenta.ru

Гандболистка словенского «Крима» и сборной России Дарья Дмитриева рассказала об особенностях жизни в Европе. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Гандболистка-чемпионка рассказала о недостающей в Европе российской услуге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсменка заявила, что больше всего в Словении ей не хватает такой услуги, как недорогой маникюр.

«Не могу сказать, что в России это дешевое удовольствие, но сравнивать с ценами в Словении даже и не стоит», — подчеркнула она.

Дмитриева добавила, что не чувствует дискомфорта в Европе, так как часто слышит русскую речь.

Дмитриева является олимпийской чемпионкой Игр 2016 года. На ее счету также серебро Олимпиады в Токио и серебро чемпионата Европы-2018.

Летом 2020 года российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мнением о жизни в России и Европе. Спортсменка призналась в любви к Европе и рассказала, что проводит там много времени. По ее мнению, менталитет россиян отличается от европейского.

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