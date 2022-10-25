Гандболистка-чемпионка рассказала о недостающей в Европе российской услуге

Гандболистка словенского «Крима» и сборной России Дарья Дмитриева рассказала об особенностях жизни в Европе. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

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Спортсменка заявила, что больше всего в Словении ей не хватает такой услуги, как недорогой маникюр.

«Не могу сказать, что в России это дешевое удовольствие, но сравнивать с ценами в Словении даже и не стоит», — подчеркнула она.

Дмитриева добавила, что не чувствует дискомфорта в Европе, так как часто слышит русскую речь.

Дмитриева является олимпийской чемпионкой Игр 2016 года. На ее счету также серебро Олимпиады в Токио и серебро чемпионата Европы-2018.