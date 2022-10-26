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1 час назад

Российская чемпионка Дмитриева ответила на вопрос об оскорблениях в Европе

Никита Бородкин

Олимпийская чемпионка по гандболу Дарья Дмитриева ответила на вопрос о том, сталкивалась ли она с оскорблениями в Европе после перехода в словенский клуб «Крим». Как сообщает «Чемпионат.com», девушка призналась, что ей ни разу не довелось столкнуться с русофобией.

Российская чемпионка ответила на вопрос об оскорблениях в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я спокойно хожу по магазинам, болтаю с мамой по телефону, никто не поворачивается и не смотрит. Здесь вообще все адекватно», — отметила Дмитриева.

Спортсменка добавила, что на улицах словенской столицы Любляны можно часто услышать русскую речь.

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Напомним, что Дмитриева — чемпионка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и серебряный призер ОИ-2020 в Токио. В текущем сезоне гандболистка перешла на правах аренды в «Крим» и переехала в Любляну. Ранее спортсменка выступала за московский ЦСКА, волгоградское «Динамо» и тольяттинскую «Ладу». Входит в состав сборной России по гандболу.

Гандбол,Дарья Дмитриева,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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