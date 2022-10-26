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2 часа назад

«Интер» и «Виктория Пльзень» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Чемпионат.comиещё 7

Сегодня, 26 октября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Интер» сыграет с пльзеньской «Викторией». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Интер»: Андре Онана, Алессандро Бастони, Милан Шкриньяр, Франческо Ачерби, Дензел Думфрис, Федерико Димарко, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко.

«Виктория Пльзень»: Индржих Станек, Лукаш Гейда, Лудек Перница, Мохамед Тижани, Милан Гавел, Лукаш Калвах, Павел Буха, Джон Москера, Эрик Йирка, Адам Влканова, Форчун Бэсси.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Миланский «Интер» в четырёх матчах набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. Пльзеньская «Виктория» (4) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются «Бавария» (12) и «Барселона» (4), которые также проведут свой матч сегодня. Действующий победитель Лиги чемпионов — «Реал».

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