«Интер» и «Виктория Пльзень» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 26 октября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Интер» сыграет с пльзеньской «Викторией». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

Миланский «Интер» в четырёх матчах набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. Пльзеньская «Виктория» (4) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются «Бавария» (12) и «Барселона» (4), которые также проведут свой матч сегодня. Действующий победитель Лиги чемпионов — «Реал».