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14 минут назад

Во Франции провели обыски в штаб-квартире оргкомитета чемпионата мира по регби

ТАСС

Французская финансовая прокуратура провела обыски в штаб-квартире организационного комитета чемпионата мира по регби 2023 года. Об этом в среду сообщает агентство Reuters.

Во Франции провели обыски в штаб-квартире оргкомитета чемпионата мира по регби
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это вмешательство является продолжением миссии Генеральной инспекции финансов, которой правительство этим летом поручило проверить управление структурами организационного комитета", - говорится в заявлении оргкомитета.

Ранее французская газета L'Equipe сообщила о том, что финансовая прокуратура начала предварительное расследование предполагаемых фактов злоупотребления влиянием и коррупции со стороны оргкомитета.

Чемпионат мира по регби 2023 года пройдет в девяти городах Франции с 8 сентября по 28 октября. В турнире примут участие 20 сборных. Победителем предыдущего турнира, прошедшего в 2019 году в Японии, стала команда ЮАР.

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