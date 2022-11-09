Во Франции провели обыски в штаб-квартире оргкомитета чемпионата мира по регби

Французская финансовая прокуратура провела обыски в штаб-квартире организационного комитета чемпионата мира по регби 2023 года. Об этом в среду сообщает агентство Reuters.

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"Это вмешательство является продолжением миссии Генеральной инспекции финансов, которой правительство этим летом поручило проверить управление структурами организационного комитета", - говорится в заявлении оргкомитета.

Ранее французская газета L'Equipe сообщила о том, что финансовая прокуратура начала предварительное расследование предполагаемых фактов злоупотребления влиянием и коррупции со стороны оргкомитета.