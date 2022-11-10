Определились все участники основного раунда женского ЧЕ-2022 по гандболу

С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи проводятся в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).

По окончании предварительного этапа соревнований определились все участники основного этапа — две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал. Команды вышли в следующий раунд с очками, набранными в матчах с прошедшими дальше соперниками.