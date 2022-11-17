Стал известен стартовый состав сборной России на игру с Таджикистаном

Сборная России объявила стартовый состав на товарищескую игру против Таджикистана. Матч состоится сегодня в Душанбе. Начало встречи в 18.00 по московскому времени. Место в воротах сборной России займет голкипер "Спартака" Александр Селихов. Стоит отметить, что для него это первое появление в форме национальной команды. Помимо него за главную команду страны дебютируют Александр Солдатенков, Даниил Хлусевич, Сергей Пиняев и Лечи Садулаев. Стартовый состав: Селихов, Макарчук, Осипенко, Солдатенков, Хлусевич, Уткин, Глебов, Миранчук, Пиняев, Чалов, Садулаев. Запасные: Шунин, Песьяков, Агапов, Баринов, Захарян, Карпукас, Комличенко, Литвинов, Мостовой, Сильянов, Соболев, Сычевой, Фомин. Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят чемпионат мира в Катаре. Весной россияне должны были сыграть с Польшей стыковой матч, но не смогли этого сделать из-за отстранения. В ноябре сборная России проведет еще один товарищеский матч - против Узбекистана. Ранее в сборной Таджикистана назвали матч с Россией важнейшим в истории.