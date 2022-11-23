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12 часов назад

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Австралия на ЧМ по итогам голосования на сайте ФИФА

Матч ТВиещё 34

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча первого тура чемпионата мира 2022 с командой Австралии, сообщает сайт Международной федерации футбола (ФИФА). Встреча группы D, прошедшая на стадионе «974» в Дохе, завершилась со счетом 4:1 в пользу французов. Мбаппе стал автором одного из голов, а также результативной передачи на Оливье Жиру. Для 23 летнего форварда это второй чемпионат мира в карьере. В 2018 году он в составе сборной Франции победил на турнире в России. Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

Мбаппе установил статистический рекорд ЧМ последних 52 лет
Фото: Матч ТВМатч ТВ
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