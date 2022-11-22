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8 часов назад

Дания — Тунис: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 16:00

Чемпионат.comиещё 28

Сегодня, 22 ноября, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 встретятся сборные Дании и Туниса. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 16:00 по московскому времени. Игра состоится на стадионе «Эдьюкейшн Сити», вмещающем 45 350 зрителей.

Дания — Тунис: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 16:00
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сборные Дании и Туниса принимают участие в мундиале в шестой раз. Наивысшим достижением датчан на мировых первенствах является участие в четвертьфинале ЧМ-1998. Сборная Туниса ни разу не выходила из группы.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

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