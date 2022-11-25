Счёт в матче был открыт на 41-й минуте: Хухи грубо ошибся в своей штрафной, махнув мимо мяча, а набежавший Булайе Диа моментально наказал, пробив мимо Мешаля Баршама в угол ворот. В начале второго тайма Исмаил Якобс от угла поля совершил навес в штрафную, где Фамара Дьедиу сыграл на опережение и в падении головой подрезал мяч в дальний угол ворот. На 78-й минуте Катар отыграл один мяч: точным ударом отметился Мохаммед Мунтари: Последовала подача от лицевой в центр штрафной, Мунтари выскочил на мяч и в высоком прыжке головой пробил в угол ворот. После первого тура в Группе А лидируют Нидерланды (3), следом идёт Эквадор (3). У Катара и Сенегала по ноль очков. Отметим, что сегодня позднее в очном матче сыграют лидеры группы.