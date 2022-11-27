ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Япония — Коста-Рика: Фуллер открыл счёт на 81-й минуте

Чемпионат.comиещё 12

Сегодня, 27 ноября, проходит матч 2-го тура чемпионата мира, в котором встречаются сборные Японии и Коста-Рики. Играют команды на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с англичанином Майклом Оливером. Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на «Чемпионате».

Кейшер Фуллер вывел Коста-Рику вперёд на 81-й минуте. Защитник нанёс точный удар с линии штрафной площади, голкипер японцев Сюити Гонда дотянулся до мяча, но выручить свою команду не сумел.

Сборная Японии имеет в активе три очка после волевой победы в матче с Германией (2:1). Коста-Рика в первом туре группового этапа уступила сборной Испании. Подопечные Луиса Энрике отправили в ворота Кейлора Наваса семь безответных мячей.

Гандбол,Кейлора Навас,Майкл Оливер,Луис Энрике,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители