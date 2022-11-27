Сегодня, 27 ноября, проходит матч 2-го тура чемпионата мира, в котором встречаются сборные Японии и Коста-Рики. Играют команды на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с англичанином Майклом Оливером. Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на «Чемпионате».

Кейшер Фуллер вывел Коста-Рику вперёд на 81-й минуте. Защитник нанёс точный удар с линии штрафной площади, голкипер японцев Сюити Гонда дотянулся до мяча, но выручить свою команду не сумел.